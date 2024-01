L’addio in città al cardinale. Sergio Sebastiani

Il cardinale Sergio Sebastiani, morto martedì scorso all’età di 92 anni, riposa nella cappella di famiglia del cimitero di Ascoli. La sepoltura, avvenuta ieri alla presenza del fratello Luciano, di familiari e amici più stretti, è stata preceduta da una breve cerimonia di commiato e preghiera presieduta dal vescovo Gianpiero Palmieri, coadiuvato da don Carlo Lupi. Il funerale era stato celebrato mercoledì nella Basilica di San Pietro in Vaticano alla presenza di Papa Francesco. E proprio dalle parole del Santo Padre si è ispirato il vescovo Palmieri. "Il cardinale Sebastiani ha segnato i primi passi della sua esistenza in questa città, alla quale è sempre stato legato e dove tornava sempre molto volentieri. Per questo ci sembrava importante che, dopo il saluto della chiesa e del Papa, ci fosse anche la chiesa locale ad accoglierlo nella sua città con un rito di saluto nel quale lo affidiamo alla misericordia del Padre, con la nostra preghiera" ha detto monsignor Palmieri. "Comprendiamo le parole di Papa Francesco che nel ricordarlo ha detto "è stato un servitore buono e fedele". Non c’è altro da aggiungere a questo". Il cardinale Sebastiani, originario di Montemonaco, negli ultimi cinque anni ha vissuto in uno stato privo di coscienza, a causa della malattia che lo affliggeva.

p. erc.