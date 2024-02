Ladri a Spinetoli: tre case prese di mira

La banda del buco torna all’attacco a Spinetoli capoluogo e semina paura. Nuova raffica di furti sabato scorso, in tre abitazioni nel piccolo centro collinare. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i topi di appartamento siano entrati in azione durante la notte, mentre i padroni di casa stavano dormendo. Hanno praticato un piccolo foro sulla portafinestra della cucina e si sono introdotti nell’abitazione, sono passati da una stanza all’altra mettendo a soqquadro tutto, senza provocare rumori e hanno portato via tutto quello che hanno trovato nella loro traiettoria. I proprietari non si sono accorti di nulla, i ladri hanno agito indisturbati, hanno forzato la cassaforte dalla quale hanno portato via due pistole regolarmente denunciate dai proprietari, inoltre si sono impossessati anche di 3mila euro, alcune catenine d’oro, un vecchio orologio a cipolla e diverse posate in argento. A fare la scoperta sono stati proprio i padroni di casa che, nella mattina quando si sono svegliati, si sono resi conto di essere stati derubati e quindi a loro non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri per avvisarli del furto e sporgere denuncia. Altri due furti sono stati messi a segno in un condominio, sempre a Spinetoli capoluogo, sempre di notte. Anche in questo caso i ladri hanno agito indisturbati, sono entrati in un’abitazione mentre un’anziana stava ancora guardando la televisione, la poveretta, forse a causa dell’audio un po’ alto, non si è accorta di nulla. Anche in questo caso i malfattori hanno rovistato dappertutto e infine si sono impossessati di soldi e gioielli, stessa sorte per i vicini di casa, anche in questo caso sono riusciti nel loro intento a portar via soldi e preziosi, senza che nessuno si accorgesse di nulla. La comunità di Spinetoli da giorni è sotto l’assedio dei ladri. La popolazione è in allarme e teme nuove incursioni.

Maria Grazia Lappa