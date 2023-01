Ladri ad Appignano, Falciani: "Serve la videosorveglianza"

Tornano in azione i ladri in Vallata. Nel tardo pomeriggio di giovedì i malviventi sono riusciti a penetrare in una casa, in via Roma, nel centro storico di Appignano. Dopo aver forzato le finestre i malviventi si sono introdotti all’interno per cercare la refurtiva, ma nonostante lo ‘sforzo’ non hanno trovato nulla. Si tratta infatti di una seconda casa. Il terzo furto in appartamento, nell’arco di pochi mesi, riaccende i riflettori sulla questione sicurezza. Sull’argomento interviene il capogruppo dell’opposizione Giuseppe Falciani che chiede alla maggioranza l’installazione di un sistema di video sorveglianza a servizio del centro del paese. "Abbiamo fatto una mozione – dichiara Falciani – che impegna questa amministrazione a fare un impianto di videosorveglianza ma ci è stata respinta. Questa cosa non ce la siamo inventati noi, ci sono stati furti da settembre. C’è un innalzamento della pericolosità, per questo abbiamo suggerito un sistema integrato che possa contrastare non solo i furti, ma anche i danneggiamenti e gli atti vandalici. Il sindaco ha bocciato la nostra mozione, dopodiché ha presenta un bando per acquisire fonti per un impianto di videosorveglianza, Appignano non ci rientrerà perché non ha un indice alto".

m.g.l.