Ladri al ‘Paradise Village’

Furto con scasso al ‘Paradise Village’ in via Molino Carfratelli a Villa Sant’Antonio, il circolo sportivo tennis, padel e calcetto, posizionato proprio al termine dell’asse attrezzato. L’altra notte intorno alle 3, alcuni ignoti incappucciati si sono introdotti nella struttura scavalcando il cancello perimetrale e si sono diretti verso il locale bar e ristorante. Qui hanno forzato la serratura frugando poi dappertutto, senza trovare il denaro che probabilmente cercavano. Si sono accontentati dei gettoni presenti all’interno di alcune macchinette destinate ai giochi per bambini e di una plafoniera collocata sopra la porta della caldaia. Non hanno preso altro. Il furto è stato ripreso dalle telecamere della struttura e sono al vaglio delle autorità competenti. La titolare del ‘Paradise Village’ Cristiana Massoni e il maestro di tennis Paolo Morresi, hanno sporto denuncia.

Valerio Rosa