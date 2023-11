Ladri alla British school: quanti danni

Ladri alla British Academy School di Carl Fanini che si trova in via della Liberazione, lungo la statale Adriatica a sud di San Benedetto. I malviventi hanno prodotto molti danni, ma scarso è stato il bottino. Si tratta di una scuola di lingue estere privata, che opera nella città di San Benedetto da oltre venti anni. L’intrusione dei ladri è stata scoperta nella mattina di ieri direttamente dal titolare della scuola che poi ha chiesto l’intervento dei carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Secondo una prima ricostruzione dell’impresa criminosa, come confermato dallo stesso titolare dell’attività, il ladro o i ladri, hanno tentato di entrare nei locali della scuola attraverso la finestra del bagno, poi hanno deciso di scardinare il portone d’ingresso. Una volta dentro hanno messo a soqquadro tutti i locali, rovesciando cassetti con documenti, togliendo i quadri dalle pareti alla ricerca della cassaforte. "La nostra è una scuola, non ci sono soldi, quelli che probabilmente cercavano i ladri – ha affermato Carl Fanini – Hanno fatto danni e come bottino si sono portati via il televisore dal mio ufficio. Stiamo facendo l’inventario, ma sicuramente mancano poche cose. Abbiamo fatto denuncia ai carabinieri che adesso stanno svolgendo gli accertamenti".