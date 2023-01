Ladri ancora in azione Svaligiato appartamento in zona Ischia Ascolani

Nuovo furto in abitazione in territorio di Grottammare. Dopo la sfilza di colpi messi a segno nella serata tra sabato e domenica scorsa nella zona residenziale tra la provinciale Cuprense e il paese alto, i malviventi hanno colpito in un alloggio nel quartiere Ischia-Ascolani, non distante dal centro commerciale L’Orologio. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto i ladri sarebbero entrati nell’appartamento in piena notte, consci del fatto che i proprietari non erano ancora rincasati. I ladri hanno forzato un infisso e una volta nell’alloggio hanno messo a soqquadro il reparto notte, dove sono riusciti a trovare il nascondiglio in cui erano custoditi i monili d’oro. Completato il blitz ladresco, si sono dati alla fuga senza lasciare tracce. L’allarme alle forze dell’ordine è scattato per opera dei proprietari quando, tornando a casa, si sono trovati di fronte a uno scenario sconsolante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radio mobile che hanno eseguito i rilievi ed avviato le indagini. Anche questo colpo sarà di difficile soluzione come tanti altri accaduti in questi ultimi periodi in cui si sta assistendo a un fenomeno in forte recrudescenza. Nella notte tra sabato e domenica i ladri avevano fatto visita all’appartamento della dottoressa Tiziana Principi, primaria del reparto di Anestesia e Rianimazione del Madonna del Soccorso, dal quale hanno portato via preziosi per svariate decine di mila euro. Nella stessa zona i malviventi hanno svaligiato altri due alloggi.