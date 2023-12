Ladri col furgone in centro si portano via tre biciclette

A dir poco un blitz spudorato quello messo a segno da tre ladri che in pieno giorno, davanti agli occhi dei passanti in pieno centro, hanno rubato e caricato su un furgone bianco alcune biciclette e poi se ne sono andati con direzione sud. Il furto sul viale De Gasperi, all’incrocio con via Formenti. I malviventi hanno parcheggiato il mezzo, risultato poi rubato a Castellalto in provincia di Teramo, negli stalli a spina pesce, poi hanno iniziato a caricare le bici, osservati dai passanti che al momento, non si sono resi conto di quanto stava accadendo. Tanta era la naturalezza dei tre soggetti che hanno tagliato le catene delle bici che erano state legate a un palo della luce. Il sospetto che si poteva trattare di un blitz ladresco, è sorto quando i ladri sono risaliti sul furgone e si sono allontanati facendo perdere le loro tracce. Qualcuno, però, insospettito, ha scattato una foto ed ha fornito il numero di targa alle forze dell’ordine che in pochi minuti sono risaliti al proprietario, il quale aveva già sporto denuncia per furto.