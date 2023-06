Ladri d’auto a San Benedetto e Grottammare: sparite due Tiguan

San Benedetto (Ascoli), 7 giugno 2023 – La Riviera delle Palme è tornata nel mirino dei ladri di autovetture e su autovetture. Nella notte di lunedì sono state rubate due auto nel territorio di Grottammare, ma intanto emergono nuovi particolari sul raid ladresco avvenuto domenica pomeriggio nel piazzale di fronte al Palariviera di San Benedetto, mentre andava in scena lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Sono tre le Fiat 500 XL che sono state alleggerite dai malviventi.

Due le denunce presentate dai proprietari negli uffici del commissariato di pubblica sicurezza e una nella caserma dei carabinieri. In tutti e tre i casi i ladri hanno aperto i veicoli poi hanno smontato i fari anteriori e quelli posteriori ed hanno portato via anche l’autoradio con il computer di bordo. Si tratta, probabilmente, di furti su commissione che si basano sulle richieste del mercato clandestino dei pezzi di ricambio. Invece di correre il rischio di portare via tutta la vettura, con la quale raggiungere le officine dove poi viene smontata per farne pezzi di ricambio, i ladri specializzati in simili attività, preferiscono "vandalizzare" il mezzo cui sono interessati, direttamente sul posto. In questo modo il proprietario subisce un doppio danno, paga l’assicurazione per il furto del veicolo e poi non viene rimborsato per i pezzi che gli sono stati asportati. Si tratta dell’opera di bande che, probabilmente arrivano dalla Puglia e che sono difficilmente rintracciabili poiché caricano tutta la refurtiva su mezzi "puliti" e lungo il percorso non corrono il rischio di essere intercettati, salvo imprevisti. All’opera, però, ci sono anche le bande che operano secondo i sistemi tradizionali, portando via l’auto, com’è accaduto nella notte fra domenica e lunedì, nel quartiere a ovest del Globo, ai confini fra San Benedetto e Grottammare, dove sono sparite due Tiguan, il Suv della Volkswagen. Una delle auto apparteneva ad un residente, l’altra a un cittadino di fuori regione.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di San Benedetto e della stazione di Grottammare. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sulla rotatoria lungo la Nazionale e all’imbocco dell’Autostrada, potrebbero essere di aiuto agli investigatori, com’è accaduto in altre circostanze. Difficile, però, ipotizzare il ritrovamento delle auto, trascorse alcune ore dal furto. Spesso sono stati trovati, nel foggiano, solo i telai delle auto rubate e smontate per farne pezzi di ricambio.