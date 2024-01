Ladri di appartamento colpiscono ancora in Vallata

Cambiano le zone, ma non cambia il modus operandi dei ladri che stanno suscitando preoccupazione tra gli abitanti di Castel di Lama e Colli. Ciò che preoccupa maggiormente è che i topi di appartamento entrano in azione anche in presenza dei proprietari in casa. Tra i tentati furti e quelli messi a segno se ne contano sei. A Castel di Lama i topi di appartamento sono intervenuti nella frazione di Chiarini, in via Roma e in via dei Maestri del lavoro. Scassinando gli infissi i ladri sono entrati nelle case e hanno rovistato dappertutto, in un primo appartamento sono rimasti a mani vuote, mentre negli altri due sono riusciti a racimolare soldi e gioielli. La tecnica è la stessa: i malviventi raggiungono a piedi le abitazioni per poi, subito dopo mettere a segno il colpo, per poi allontanarsi approfittando del buio. In via Roma i ladri sono entrati mentre i proprietari erano in casa, servendosi di una scala, il proprietari salito in camera per accendere la termocoperta li ha spaventanti e quindi sono fuggiti in tutta fretta.

Anche a Colli i ladri dopo aver reciso la recinzione sono penetrati all’interno della corte di un’abitazione in via Campo Fiera, hanno tentato di entrare in casa, ma la presenza dei proprietari è riuscita a sventare il colpo. Stessa situazione in altre due case, dove i ladri sono entrati mettendo a soqquadro dappertutto, in questo caso i ladri sono riusciti a sottrarre soldi e oro. Ai proprietari non è rimasto altro che denunciare alle forze dell’ordine.

m.g.l.