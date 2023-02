Ladri di appartamento in azione, un furto a segno e due sventati

Un furto andato a segno con un bottino di 4.000 euro in monili e contanti, altri due tentativi falliti. Questo il bilancio di tre assalti avvenuti mercoledì ad Ascoli che mettono in evidenza una recrudescenza di reati predatori che negli ultimi tempi si stanno ripetendo nel territorio Piceno, probabilmente messi in atto dalle stesse persone. Il metodo di azione è sempre lo stesso, tenere sott’occhio gli occupanti della casa, approfittare delle loro abitudini per portare l’assalto quando non c’è nessuno. L’orario preferito dai malviventi è fra le 17 e le 20. Dei tre tentativi fatti mercoledì, due sono avvenuti in uno stesso condominio a Poggio di Bretta. I malviventi hanno prima cercato di entrare in un appartamento, ma non ci sono riusciti poiché la proprietaria nel frattempo è rientrata. Ma era pronto un piano B. I ladri si sono portati al piano superiore e hanno rotto il vetro di una finestra riuscendo ad entrare all’interno dell’abitazione. Hanno rovistato dappertutto scovato oggetti preziosi e un po’ di contanti. La stima del furto si aggira intorno ai 4.000 euro. Il terzo assalto è avvenuto in una abitazione a Campolungo, ma anche in questo caso il rientro dei proprietari ha interrotto l’azione delittuosa; evidenti però i segni del tentativo di effrazione denunciato dai residenti nell’appartamento. Non è da escludere, tutt’altro, che gli autori di questi assalti in abitazione siano gli stessi che il 12 gennaio scorso sono riusciti ad entrare in due appartamenti alla Piazzarola, introducendosi dopo aver rotto il vetro di una finestrella. Con l’aiuto di una mola hanno aperto una cassaforte che custodiva all’interno orologi e gioielli di un certo pregio. Si sono poi spostati nell’altro appartamento, comunicante col primo: entrambi di proprietà della stessa famiglia. Anche nella seconda abitazione hanno cercato di forzare la cassaforte con la mola, ma qualcosa è andato storto e sono scappati prima di riuscire nell’intento.

p. erc.