Ladri di biciclette con una lupara in casa

Seguendo il furto di due bicilette elettriche, che sono state poi recuperate, gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto hanno arrestato due giovani in casa dei quali è stata trovata una ’Lupara’ con matricola abrasa e cocaina. Per entrambi è scattato l’arresto in flagranza di reato di concorso in detenzione di arma clandestina ed alterata e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida del provvedimento il Gip presso il Tribunale di Ascoli ha disposto la misura cautelare in carcere. Gli agenti, diretti dal vice commissario Crucianelli, dopo aver individuato i due responsabili della ricettazione delle bici elettriche, hanno individuato uno stabile nella zona nord di San Benedetto, dove le eBike erano state nascoste e dove risiedevano due giovani, entrambi italiani, il presunto ricettatore delle bici e un calabrese che era stato dimesso pochi giorni prima da un istituto di detenzione e sottoposto a libertà vigilata.

Durante la perquisizione domiciliare i poliziotti hanno rinvenuto nel piccolo alloggio, un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa ed una cartuccia a pallini dello stesso calibro, unitamente a sette involucri contenenti cocaina, quattro bilancini di precisione e mannitolo. Considerata la presenza dell’arma ad alta potenzialità offensiva, gli agenti hanno proceduto all’arresto dei due giovani responsabili di concorso in detenzione di arma clandestina ed alterata e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

ma. ie.