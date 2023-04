Ladri in azione al palazzetto dello sport Lo sdegno del sindaco

Ladri all’opera nel Palazzetto dello Sport del comune Monteprandone, dove sono stati rubati un tablet, un pc portatile e un i-Pad di proprietà della società Futsal Prandone, che gestisce l’impianto. Quando gli autori del furto si sono accorti di essere stati ripresi dalle telecamere interne del Palazzetto, installate dal gestore, ne hanno danneggiata una e cercato di mettere fuori uso anche la seconda. I giovani delinquenti, forsanche già noti alle forze dell’ordine, sono stati ripresi e sono perfettamente riconoscibili. Le immagini saranno consegnate ai carabinieri della locale stazione cui il gestore dell’impianto si è già rivolto. Secondo indiscrezioni sarebbero ragazzi del luogo, ma le indagini dei militari dell’arma sono in corso e presto i ladruncoli, che hanno spaccato anche alcune bottiglie, potrebbero essere identificati. "Non nego che la cosa che fa più male è sapere che a causa di pochi, molti giovani delle tante società sportive e della vicina scuola, che utilizzano quotidianamente la struttura, hanno subito un disservizio, seppure temporaneo", afferma in un post il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi.