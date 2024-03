Ladri in azione al sindacato Uil e in uno studio

Ancora furti sulla Riviera delle palme. Nella notte fra lunedì e martedì i malviventi hanno colpito in due studi di via Piemonte seminando danni ingenti per portar via poche centinaia di euro. Nel mirino il sindacato Uil e un vicino studio commerciale. Su entrambi i casi stanno indagando gli investigatori del commissariato di pubblica sicurezza. Ad accorgersi del blitz alla Uil sono stati gli impiegati del sindacato ieri mattina quando, appena arrivati per l’apertura al pubblico, si sono accorti che la saracinesca era aperta per metà e la porta secondaria era spalancata. Per entrare i malviventi hanno divelto alcune piastrelle dalla facciata del palazzo, facendosi così strada per tagliare i cavi elettrici della serranda automatica. L’hanno alzata di peso e infine, con un grimaldello, hanno forzato la porta interna. A caccia di soldi hanno rovistato dappertutto lasciando i locali a soqquadro e scappando nella notte con pochi spicci di fondo cassa. L’episodio è stato denunciato alla Questura che ha inviato sul posto la Polizia Scientifica. "Già domani mattina saremo di nuovo operativi per i nostri utenti – promette Ede Talanga, responsabile territoriale della Uil di San Benedetto –, anche perché per ora non abbiamo l’elettricità. Oggi il lavoro prosegue per rimettere tutto in ordine e a tornare al nostro impegno al servizio della collettività". I ladri, probabilmente i membri della stessa banda, si sono introdotti anche nei locali di uno studio commerciale che si trova in un palazzo poco distante da dove opera la UIL. Anche in questo caso hanno seminato danni e disordine per rubare una soma di denaro non importante.

ma. ie.