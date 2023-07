Ladri in azione in pieno giorno

Ladri in azione a Castel di Lama e in pieno giorno, cresce l’allarme. L’ultimo furto è stato messo a segno in via Giordano Bruno, mercoledì, intorno alle 10.30 del mattino, nella parte alta della cittadina. I topi d’appartamento hanno preso di mira un’abitazione, hanno scardinato la serratura e si sono infilati all’interno, dove in quel momento non c’era nessuno: non si esclude che dopo aver seguito i movimenti dei padroni di casa, abbiano atteso il momento propizio per mettere a segno il colpo. I ladri hanno rovistato dappertutto fino a che non hanno trovato alcuni monili e soldi. Nonostante sia accaduto in pieno giorno, nessuno si è accorto di nulla. I ladri dopo aver rubato si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. Alcuni giorni fa, stessa sorte, sempre in un altro appartamento, nella parte alta della città, nella frazione di Sambuco: i ladri si sono introdotti nell’abitazione introno alle 23 alla ricerca di soldi ed oro. I proprietari di casa erano sul terrazzo, poi l’amara scoperta: i ladri si erano portati via circa 2mila euro, A quel punto non è rimasto altro che denunciare quanto è accaduto alla locale stazione dei carabinieri che indagano sugli episodi. La frequenza dei colpi potrebbe far pensare alla presenza di una banda in azione.

m.g.l.