Ladri in azione in via dei Pini a Centobuchi

E’ allarme nel territorio di Monteprandone, per la serie di furti e tentati furti che hanno interessato la zona da oltre una settimana. In un caso ignoti malfattori sono riusciti ad introdursi in una appartamento, in via dei Pini, nel centro abitato di Centobuchi, forzando la serrandina di una delle finestre mentre i proprietari erano assenti, nel tardo pomeriggio. Mentre domenica sera la stessa zona è stata interessata da due tentativi di furto in due appartamenti, che sono andati a vuoto, vista la presenza in casa dei proprietari. E’ successo nella serata, in due palazzi differenti: i proprietari, appunto, erano nell’appartamento quando i ladri hanno cercato di alzare una tapparella, al primo piano di un palazzo, ma rendendosi conto che l’abitazione non era disabitata si sono subito dileguati. Nell’ulteriore caso di tentato furto, si è verificato circa allo stesso orario e anche il quel caso erano presenti i proprietari, nella abitazione, i quali resosi conto che qualcuno stava cercando di introdursi in casa alzando la serrandina hanno subito allertato le forze dell’ordine, che sono intervenuti prontamente; ma i malviventi si erano già dileguati a mani vuote. Tra i cittadini c’è stato presto un passa parola su quanto sta accadendo e ovviamente si è subito creata molta preoccupazione, anche alla luce del fatto che i malviventi hanno cercato di introdursi nelle case nonostante la presenza delle persone all’interno delle stesse. Sembra che l’interesse dei malviventi si sia spostato dal territorio di Colli del Tronto e Castel di Lama, dove di recente si sono verificati ulteriori casi.

Stefania Mezzina