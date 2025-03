Ladri in azione, rubate pure le griglie dei tombini

Notte tempo nel quartiere Agraria di Porto d’Ascoli sono sparite diverse griglie di ghisa o di ferro che svolgono la funzione di protezione delle caditoie. La Polizia Municipale, avvertita dai residenti, ha subito avviato indagini e, grazie alla visione delle immagini di impianti di videosorveglianza privati e pubblici, è riuscita a risalire agli autori del furto, sulla cui identità il Comune al momento ha preferito mantenere la riservatezza. Del fatto è stata informata l’Autorità giudiziaria, mentre i tombini aperti, in attesa di una riparazione, sono stati momentaneamente segnalati per evitare che possano costituire pericolo per i pedoni e per i veicoli. Un automobilista è finito con una ruota nella caditoia subendo danni alla gomma e alle sospensioni. Simili imprese criminose avvengono già da molti anni a livello nazionale e il fenomeno sta subendo una certa recrudescenza per via dell’aumento delle materie prime. Il valore in base al peso come metallo usato è di poco conto, si possono ricavare alcuni euro, ma sul mercato dell’usato una griglia può valere anche oltre 20 euro.