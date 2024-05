Ladri in azione, tre auto in sosta danneggiate

In via Parini, zona Ischia-Ascolani di Grottammare, ai confini con San Benedetto, durante la notte fra giovedì e venerdì sono state danneggiate tre auto in sosta. I ladri hanno spaccato i finestrini per rubare alcuni aggetti lasciati nell’abitacolo. I carabinieri sono stati informati del raid ladresco, ma non tutti hanno ancora presentato la denuncia. Secondo le prime notizie sembrano essere più i danni provocati alle vetture che l’entità del bottino. Il consiglio resta sempre lo stesso, non lasciare mai nulla in vista sui sedili, se poi c’è chi nell’abitacolo lascia anche il portafoglio, i rischi di subire furti e danni sono piuttosto elevati. L’impresa criminosa, a ogni modo, non ha nulla a che vedere con i furti di auto o di parte di esse, che si sta registrando sulla Riviera negli ultimi mesi. I danneggiamenti dell’altra notte sembrano essere opera di delinquenti locali che hanno rotto i vetri dei finestrini delle tre auto alla ricerca di qualche spicciolo o piccoli oggetti lasciati nell’abitacolo o nei bagagliai. Nella zona ci sono alcune telecamere di videosorveglianza che le forze dell’ordine stanno già visionando.