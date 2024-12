Ladri in casa in via San Filippo

Il quartiere a nord della strada provinciale Valtesino di Grottammare, da via Cilea e traverse a via San Paterniano e traverse, continua ad essere al centro dell’attenzione dei ladri. L’ultimo episodio si è registrato nella prima serata di sabato in via San Filippo, traversa di via San Paterniano dove i ladri si sono introdotti in un appartamento. I malviventi hanno aperto la cassaforte ma poi sono stati costretti a fuggire a mani vuote perché disturbati, pare, del ritorno dei proprietari. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo radio mobile della compagnia di San Benedetto che hanno avviato le indagini. Nella stessa zona, a poche decine di metri di distanza, la sera del 10 novembre i ladri avevano già svaligiato la cassaforte, aprendola con una mola, di un alloggio appartenente a una famiglia che vive tra la Germania e Grottammare, portando via gioielli e denaro contante.