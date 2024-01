Ladri in una villetta a Castel di Lama, poi la fuga a mani vuote

A Castel di Lama i ladri tornano a colpire, ma stavolta con la gente in casa. Domenica sera, inquietante tentativo di furto in una villetta in via Roma, a Piattoni. I malviventi passando per la campagna e aiutandosi con una scala, hanno raggiunto il primo piano dell’abitazione e hanno scassinato la serratura di una finestra e sono entrati pensando non ci fosse nessuno, e in effetti il proprietario stava cenando nella tavernetta, quando ad un certo punto è salito al primo piano per accendere la termocoperta. I predoni hanno rovistato dappertutto in cerca di oro e soldi, ma senza successo, quando si sono accorti che il proprietario stava salendo dalle scale hanno deciso di darsela a gambe, fuggendo in tutta fretta, probabilmente verso la campagna.

Quando l’uomo è arrivato nella sua camera ha fatto l’amara scoperta; la finestra era spalancata e tutta la stanza era a soqquadro. A questo punto al povero malcapitato non è rimasto altro che chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Ascoli per i rilievi di legge. Per fortuna, per una manciata di secondi, l’uomo non si è trovato con il faccia a faccia coi ladri: una situazione che avrebbe potuto determinare gravi conseguenze.

m.g.l.