Ladri in villa, rubati soldi e gioielli. Poco dopo tentano secondo colpo

Ladri all’opera anche a Montefiore dell’Aso, dove nella serata di martedì hanno colpito in una villetta di pensionati e hanno tentato di entrare in un appartamento di cittadini stranieri che risiedono in alloggi popolari. In entrambi i casi i proprietari degli appartamenti erano in casa. Il primo furto è stato scoperto verso le 22. Moglie e marito, entrambi pensionati, residenti in contrada San Giovanni, si trovavano a cena nella cucina del piano seminterrato della palazzina e quando sono tornati al piano terra hanno scoperto che la casa era stata messa a soqquadro. Secondo i primi riscontri avrebbero trovato contanti e gioielli di famiglia, ma l’inventario è ancora in corso.

Ieri mattina il capofamiglia è andato a fare la denuncia nella locale stazione dei carabinieri e subito sono scattati gli accertamenti attraverso le telecamere di videosorveglia del paese. I militari dell’arma avrebbero rilevato alcune targhe, ma è presto per stabilire se possono essere ricondotte ad un’auto utilizzata dai ladri. Il secondo caso è avvenuto a circa duecento metri di distanza, al primo piano di una palazzina delle case popolari assegnate dal comune l’estate scorsa. Uno degli alloggi è abitato da una famiglia d’origine marocchina. Ieri mattina quando la donna è andata ad aprire la persiana per accedere al balcone dove avrebbe dovuto stendere il bucato, si è accorta che era stata forzata e messa a leva con un arnese.

Anche in questo caso è stata sporta denuncia ai carabinieri. Intanto il sindaco Lucio Porrà, informato dell’accaduto, ha lanciato l’allarme dalla sua pagina facebook invitando i cittadini a segnalare alle autorità "auto e persone con atteggiamenti sospetti".

Marcello Iezzi