Ladri in azione all’ottica Tassi di Ascoli: bottino da migliaia di euro

Ascoli, 4 aprile 2024 – Oltre quattrocento paia di occhiali, oltre alla strumentazione per la misurazione della vista e i soldi del fondo cassa, appena poche decine di euro. E’ ingente il bottino di un furto che ignoti hanno messo a segno ai danni dell’Ottica Tassi in via Murri ad Ascoli, a due passi da piazza Immacolata. E’ stato il titolare ad accorgersi dell’accaduto martedì mattina recandosi ad aprire l’attività intorno alle 9. Un colpo al cuore per lui vedere innanzitutto le vetrine vuote e c’è voluto poco per rendersi conto che la porta d’ingresso dell’attività era aperta, solo leggermente accostata.

Il titolare dell’ottica si è precipitato all’interno e la sorpresa è stata ancora più amara. Il negozio era praticamente vuoto. Non è chiaro quando siano entrati in azione i ladri, se nei giorni di Pasqua o durante la notte precedente alla riapertura. In ogni caso, hanno forzato la porta e hanno arraffato occhiali da sole e montature delle migliori griffe, oltre ad un prezioso strumento che l’Ottica Tassi utilizza per la misurazione della vista per i clienti che si rivolgono al negozio in via Murri. I malfattori hanno lasciato soltanto gli occhiali per bambini, che evidentemente sono difficili più da piazzare sul mercato della merce rubata.

In definitiva, il bottino può essere quantificato in diverse migliaia di euro. Poco dopo la scoperta del furto sul luogo sono giunti i carabinieri di Ascoli che hanno avviato le prime indagini a caccia di impronte lasciate sulla porta d’ingresso o all’interno dell’attività commerciale. Dall’analisi delle telecamere di sicurezza in zona si cercherà anche di risalire all’ora del furto e al mezzo usato dai ladri per arrivare sul posto e poi fuggire con l’importante bottino.

Dopo i furti in casa insomma, quelli nei negozi. Sono infatti diverse settimane che ad Ascoli, ma anche in Vallata, vengono segnalati intrusi negli appartamenti che a volte agiscono indisturbati anche con i proprietari dentro casa. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare le bande di criminali, e continuano a chiedere il fondamentale apporto dei cittadini: se si notano soggetti sospetti, occorre denunciare.