Ladri rubano furgoni e metalli

Notte movimentata in due aziende lungo la Bonifica vittime entrambe di furti concatenati fra loro e sui quali stanno indagando i carabinieri di Ascoli. In piena notte malviventi si sono introdotti all’interno di un capannone nella zona di Maltignano dove erano custoditi alcuni furgoni dei quali si sono impossessati. Ma subito dopo si sono introdotti in uno stabilimento industriale adiacente, dal quale hanno prelevato un quantitativo importante di metalli che hanno caricato sui furgoni precedentemente rubati. Si tratta di un’azienda specializzata proprio nello smaltimento di metalli, per cui di materiale da rubare ce n’era parecchio. Si tratterebbe di una banda ben organizzata, in grado di mettere, infatti, fuori uso i sistemi di sicurezza dei due siti oggetto dei furti. Ci sarebbero comunque immagini registrate da telecamere pubbliche e private della zona