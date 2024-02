Ladri sorpresi al centro commerciale

Nel fine settimana scorso i carabinieri delle stazioni di Porto d’Ascoli e San Benedetto hanno arrestato tre giovani, due per furto aggravato e uno per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Procediamo per ordine. I militari dell’arma hanno intercettato e tratto in arresto due cittadini di nazionalità romena, di 21 e 23 anni, senza fissa dimora, che poco prima avevano rubato merce in una conosciuta attività operante nel centro commerciale Porto Grande di Porto d’Ascoli. A seguito della tempestiva segnalazione da parte dei responsabili del negozio sul 112, i militari dell’arma delle due stazioni, impegnati in attività di controllo del territorio con diverse pattuglie, proprio per prevenire furti e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno localizzato i due giovani che sono stati fermati e portati nelle camere di sicurezza presso la compagnia di San Benedetto e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria di Ascoli. Al termine degli accertamenti il giudice ha convalidato l’operato dei carabinieri ed ha disposto, nei confronti dei ragazzi, l’obbligo di presentarsi giornalmente alla competente polizia giudiziaria. In una successiva operazione i militari dell’arma hanno tratto in arresto un giovane di 25 anni, residente sulla riviera delle palme, già conosciuto dalle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di hashish e marijuana. Il giovane è stato trovato nella sua disponibilità di circa mezzo chilo di sostanza stupefacente, scoperte durante la perquisizione domiciliare eseguita dai militari dell’arma di Teramo i quali, hanno anche sequestrato mille euro in contanti ritenuti sospetto provento di spaccio. L’autorità giudiziaria di Ascoli, al termine delle indagini, ha convalidato l’operato dei carabinieri ed ha disposto gli arresti domiciliari.

ma. ie.