Ladri, torna la paura: banda delle villette, diversi colpi ad Ascoli

Nottata complicata per gli abitanti di via Valli, una delle traverse di via Loreto, nel quartiere di Porta Maggiore. I ladri hanno infatti fatto visita alle villette che si trovano lungo la strada, muovendosi probabilmente a piedi e rinunciando ad entrare solo in una abitazione dove all’interno c’erano i proprietari a vedere la tv. Per il resto tecnica tutta uguale. Uno sguardo per vedere se c’è qualcuno, un colpo alla finestra e via dentro a mettere in subbuglio la casa a caccia di oro, gioielli e soprattutto contanti.

Nella maggior parte dei casi i delinquenti hanno forzato le persiane al piano terra per poter entrare, mentre in una villetta si sono arrampicati fino al primo piano per alzare le tapparelle e poi entrare nell’appartamento. I carabinieri arrivati attorno alle 3 di notte allertati da una delle proprietarie appena rientrata, hanno poi constatato che diverse erano le case savligiate. Via Valli è una strada chiusa che costeggia il deposito di carburanti ‘Bartolini’, già teatro di diversi furti in passato, e che finisce davanti ad un cancello di una casa.

Per questo i ladri si sono mossi a piedi da via Loreto passando per le campagne per non essere notati lungo la strada e nel caso poter fuggire, aiutati dal buio. In questo modo hanno potuto agire nelle villette dove i proprietari erano assenti, chi per lavoro, chi perché era uscito a fare una passeggiata o era fuori città. "Sono tornato a casa e apparentemente non c’era nulla di strano – ha detto uno dei proprietari derubati –. Il cancello era chiuso, il portoncino d’ingresso serrato, poi ho notato gli alari del caminetto tutti a terra e ho capito che qualcuno era entrato. Sono salito al piano superiore e ho visto la tristissima scena di tutti i cassetti rovesciati, gli abiti a terra, le scatole delle scarpe aperte e gettate sul pavimento. Mia figlia è scoppiata a piangere, pensando a tutte le sere che era stata da sola in casa. Inutile dire che non abbiamo chiuso occhio tutta la notte".

Addolorata anche una signora uscita intorno alle 22. "Già venerdì sera avevo sentito dei passi sul portico – ha dichiarato – ma quando ero uscita non avevo trovato nessuno. Avevo pensato ad una suggestione. E’ probabile, però, che fossero i ladri venuti a fare un primo sopralluogo. Anche a me hanno rotto la finestra e sono entrati in camera buttando tutto all’aria. Il solo pensiero, che abbiano messo le mani sui miei abiti, non mi ha fatto dormire e adesso sarà sicuramente dura continuare a vivere in questa casa dove i rumori della notte sono sempre tanti".