Arrestato dai carabinieri il ladro che stava compiendo un furto in uno chalet-ristorante sul lungomare sud di Grottammare. Come sempre accade nel periodo invernale gli stabilimenti balneari sono esposti a danneggiamenti e piccoli furti, soprattutto quelli che continuano ad esercitare l’attività ristorativa. Ladri in cerca di qualche spicciolo da racimolare dal fondo cassa. Nella maggior parte dei casi, sono più i danni che provocano alla struttura rispetto al bottino che portano via. L’altra notte il ladruncolo, un quarantenne del teramano, è entrato nel ristorantino facendo scattare l’allarme. I militari dell’arma, in attività di controllo del territorio, sono accorsi e l’hanno intercettato. Vi è stato un inseguimento sulla spiaggia e sul lungomare, fino a quando l’uomo è stato acciuffato e trovato con pochi euro che aveva trafugato dal registratore di cassa. I carabinieri starebbero ancora lavorando per cercare eventuali collegamenti tra l’abruzzese e gli altri furti analoghi commessi di recente negli chalet della Riviera delle Palme.