L’affondo di Ameli "Il Mazzoni scompare"

La riduzione all’ospedale ‘Mazzoni’ dei posti letto nel reparto di pediatria, da ieri, e di patologia neonatale, dal primo luglio (tutti e due fino al 28 agosto), così come la drastica diminuzione degli interventi chirurgici di urologia, entrambi a causa della carenza di personale sommata alle ferie estive, hanno suscitato reazioni da parte di alcuni rappresentanti politici. Tra quest’ultimi non è mancata quella di Francesco Ameli, consigliere comunale e segretario provinciale del Pd. "Tra un selfie estivo e un altro, la politica ascolana non si accorge – dice il rappresentante Dem – che l’ospedale Mazzoni sta pian piano scomparendo ai danni di quei reparti che un tempo erano il fiore all’occhiello per la comunità del Piceno. Mi vengono i brividi a pensare che un paziente oncologico debba vedere rinviata la propria seduta operatoria a causa di mancanza di personale, così come mi vengono i brividi a pensare che gran parte di chi dovrebbe interessarsi di salute pubblica, non lo fa. Purtroppo con la nuova giunta regionale il nosocomio ascolano ha già perso un valido chirurgo come Catarci".

Quindi, Ameli, pone l’accento sulla problematica relativa all’urologia, che oltre a non avere un reparto in quanto i posti letto sono da tre anni ‘prestati’ all’unità operativa complessa dalla chirurgia, sta soffrendo la carenza di anestesisti: cosa, quest’ultima, che comporta un rallentamento importante degli interventi chirurgici programmati. Ci sono pazienti che aspettano di essere operati da febbraio e pazienti con l’intervento programmato per la prossima settimana a cui è stato rinviato a data da destinarsi. "Dei problemi di urologia – dice ancora Ameli –, il Pd in consiglio comunale ne ha chiesto conto più volte al sindaco. Per non parlare della riduzione dei posti letto della patologia neonatale dovuti alla mancanza strutturale di personale nel reparto. Al sindaco Fioravanti, da cittadino ancor prima che da consigliere capogruppo del Partito Democratico, mi sento di chiedere: quale posizione prende nei confronti delle scelte regionali? Perché non convoca la conferenza dei sindaci per parlare di sanità e di organizzazione dei servizi?".

Lorenza Cappelli