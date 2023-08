L’affondo di D’Agostino: "Ma così è irrealizzabile"

Nella progettazione stabilita c’è un aspetto che non convince affatto. E questo riguarda il tratto che divide il parcheggio di San Giacomo, dove inizierà la linea, dalla fine dell’impianto. Quel mezzo chilometro che lo sciatore dovrà percorrere per poi poter risalire genera dubbi e perplessità. "Se il documento della progettazione è davvero quello che abbiamo visto pubblicato dal consorzio – commenta Dario D’Agostino della Remigio Group – siamo tutti sinceramente stupiti da come possa essere sviluppato il nuovo impianto. È stato ipotizzato il piazzale asfalto in quella posizione, ma poi alla fine come ci torni? Se guardiamo la stagione invernale è un’ipotesi irrealizzabile. Tra l’altro per coprire quel tratto mancante tra il piazzale e la fine dell’impianto servirebbe forse qualche milioni in più rispetto ai 12 stanziati e i 13,5 che erano stati stimati all’inizio. In questo caso credo che per coprire tutto ce ne vorrebbero almeno 15-16. Ma, ripeto, quello che ci preoccupa è il periodo invernale che verrebbe tagliato completamente. Per non parlare dei bambini che sarebbero esclusi dalla possibilità di usufruire del servizio. Il piazzale sicuramente credo che vada implementato e lì poi dovrà nascere tutta una serie di altri servizi. Con questa soluzione lo sciatore si troverebbe a perdere almeno mezz’ora tra una discesa e l’altra. Infatti sarebbe costretto a raggiungere la stazione e poi risalire. La partenza della tratta dal parcheggio quindi ci sembra un’ipotesi buttata un po’ lì, di fatto è tecnicamente irrealizzabile. In definitiva bisognerebbe, invece, ragionare verso due direzioni. Innanzitutto sulla fattibilità invernale e in secondo luogo sulle somma finanziata che non basterebbe per la realizzazione di un impianto completo senza lasciare tratti non coperti".

L’impianto di risalita che si vuole realizzare sarà lungo circa 2,6 chilometri. Il primo tratto, di nuova realizzazione è quello con partenza nei pressi del grande parcheggio esistente in località San Giacomo che attraversa la provinciale s.p. n. 53 ‘Ripe’ e si riallinea con il vecchio impianto sciistico dismesso da anni nel territorio di Valle Castellana, per arrivare alla stazione intermedia (Tre Caciare). Da questa località si intende sostituire l’unico impianto esistente e funzionante che conduce a Monte Piselli dove si trovava la vecchia sciovia di 350 metri denominata ‘campo scuola’ e che sarà ripristinata. Alla partenza del nuovo impianto a San Giacomo, presso la stazione intermedia di Tre Caciare e alla stazione d’arrivo a Monte Piselli saranno allestite varie strutture necessarie per accogliere visitatori e fruitori della nuova stazione turistica. Il dislivello da superare però resta di circa 540 metri.

mas.mar.