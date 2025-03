L’affresco da salvare con il Fai

Ad Acquaviva Picena c’è un luogo speciale da salvare: l’affresco della Madonna della Pietà che si trova nell’omonima chiesetta o Battistero lungo la strada principale del paese, a pochi metri dalla Banca Picena. Il dipinto, molto particolare, versa in cattive condizioni, ma potrebbe essere salvato votando nel censimento dei ‘Luoghi del Cuore Fai’. Votare è facile e veloce, basta andare sul seguente sito bit.ly/madonnadellapieta oppure direttamente sulla pagina Facebook del comune di Acquaviva Picena. All’interno della chiesetta, al primo livello, vi è una lunetta affrescata con l’immagine della Pietà. La Madonna, sicuramente del periodo primo cinquecentesco, presenta tratti caratteristici inusuali e sorprendenti, non visibili né riscontrabili in altre Pietà, poiché ha i capelli biondi e sciolti che ne fanno una icona di maternità e popolanità unica, non riscontrabile in nessun affresco esistente.