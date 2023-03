L’Agenzia delle Entrate cerca personale

Gestione di relazioni dirette con il pubblico, utilizzo del Sistema di Gestione Documentale (Protocollo Informatico), scansione informatica dei documenti, fascicolazione e classificazione informatica dei documenti, uso di sistemi informatici di scrittura, di inserimento e ricerca dati e delle diverse procedure informatiche in uso presso l’Agenzia delle Entrate, archiviazione manuale di documenti, cartelle e faldoni, attività di supporto ai diversi processi lavorativi dell’Agenzia delle Entrate. Sono queste le mansioni richieste per chi vorrà candidarsi a lavorare per l’Agenzia delle Entrate. L’avviso pubblico è consultabile sul sito della Regione Marche. Il codice del bando è 6791. La slezione è riservata alle persone iscritte al Collocamento Obbligatorio. L’impiego è a tempo indeterminato e tempo pieno presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate nella Regione, in provincia di Ancona (sedi locali di Ancona, Jesi, Senigallia), nella provincia di Pesaro Urbino (sedi locali di Pesaro, Fano, Urbino), ma anche a Fermo. Il modello per presentare la candidatura è disponibile online, di seguito al bando. Verrà effettuata una prova selettiva finalizzata ad giudizio di idoneità.