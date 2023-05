Laghi alla prova del bilancio: "Vediamo dove sarà la delibera"

"Devo ancora vedere la delibera e capire se sarà collocata al posto giusto: l’ultima volta è stata ritirata per aggiustare il tiro". È con queste caute parole che Silvia Laghi, superstite di Rivoluzione Civica, si esprime sulla discussione in consiglio comunale che vedrà protagonista, nuovamente, il bilancio consuntivo. Cosa vuol dire questa affermazione? Tecnicamente, la lettura corretta è che prima di ridistribuire le somme stanziate nella delibera stralciata, l’amministrazione dovrà garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Politicamente, la considerazione mette un severo paletto all’operato della maggioranza: se i passaggi previsti dalla normativa non dovessero essere rispettati, la Laghi potrebbe trovarsi in disaccordo e astenersi dal votare, come fatto nell’ultima seduta. O, peggio ancora, votare contro. A quel punto, la coalizione guidata da Antonio Spazzafumo potrebbe trovarsi in serie difficoltà, perché a saltare sarebbe tutto il pacchetto di finanziamenti per gli eventi estivi, "risorse – come dice la stessa Laghi – frutto di un percorso condiviso in maggioranza".

Ciò vuol dire che a livello di contenuto non ci sarà alcun problema. Il ‘tesoretto’ di 3 milioni, quindi, potrà essere destinato come stabilito in precedenza. Nello specifico, si tratta di 2.989.000 euro, di cui 436mila euro andranno ai settori sport, turismo (283mila) e cultura (153mila) e nello specifico per il cartellone delle manifestazioni che si terranno da qui al prossimo autunno. Altri 419mila euro verranno destinati al sociale, di cui 175mila euro per contributi agli indigenti, 100mila euro al fondo per il sostegno alla locazione, 85mila euro alla gestione dei centri estivi, 20mila euro per soggetti che operano nell’ambito della disabilità, 20mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 10mila per la manutenzione del Centro Primavera e 9mila per i kit scuola. L’avanzo prevede anche una bella somma per le manutenzioni di beni e infrastrutture: ben 1.039.000 euro, di cui 450mila per gli asfalti, 150mila agli edifici scolastici, 100mila per il campo di calcio ‘Torrione’, 80mila euro per l’adesione alle comunità energetiche rinnovabili, 50mila euro per la realizzazione di manufatti del carnevale, 38mila per il cimitero. Infine, per il Piano urbano strategico saranno investiti altri 100mila euro. Perché tutto ciò venga approvato, il vertice comunale dovrà evitare strappi nella seduta del 20 maggio, assicurandosi l’endorsement dei 13 membri di maggioranza. Un compito che impone sangue freddo e precisione chirurgica.

Giuseppe Di Marco