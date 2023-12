Laghi non si presenta, il Consiglio va deserto

Mai sedersi in 13: così vorrebbe il galateo, ma la maggioranza comunale lo ha già fatto nove volte, nei consigli andati in scena dopo l’addio di Simone De Vecchis. Ma non è per rispetto della buona creanza, o per scaramanzia, se la coalizione guidata da Antonio Spazzafumo ha presentato solo 12 consiglieri nella seduta di ieri pomeriggio. È successo tutto attorno alle 14, quando il segretario generale Stefano Zanieri ha iniziato il consiglio verificando il numero legale, di cui ha constatato l’insussistenza. A non presentarsi in assise è stata Silvia Laghi e quindi, compresa la situazione, i membri della minoranza non hanno preso posto in consiglio, e la seduta è stata dichiarata deserta. Fioccano le ipotesi sull’assenza della Laghi, consigliera superstite di Rivoluzione Civica, ma da diverse settimane è chiaro che il clima in maggioranza si è fatto rovente. A prescindere dalla dietrologia, ora la maggioranza ha una bella gatta da pelare. Il presidente Eldo Fanini, infatti, riconvocherà il consiglio entro fine anno: in ballo ci sono atti importanti come le variazioni di bilancio e la razionalizzazione delle società partecipate. Il prossimo consiglio verrà riunito in seconda convocazione, e per iniziarlo basterà avere otto consiglieri. Per approvare i punti però ne servono 13, e quindi la prossima seduta potrebbe trasformarsi in una tagliola per il gruppo guidato da Antonio Spazzafumo, con la minoranza pronta a far valere il proprio peso in uno scontro, ora sì, alla pari. Nei giorni di Natale, insomma, sarà necessario far rientrare la crisi di maggioranza, per poter andare avanti. Intanto fioccano le polemiche dai banchi dell’opposizione: "Siamo di fronte all’ennesima riprova - dice Pasqualino Piunti - che San Benedetto è governata da chi non garantisce neanche la normale amministrazione". "Questa città è senza amministrazione - aggiunge Paolo Canducci - da mesi la vediamo navigare a vista senza indirizzo da parte del sindaco, che giornalmente si trova a gestire una maggioranza con appena un consigliere in più, e che va giù con un colpo di tosse". Dal canto suo Andrea Traini si augura "che questa brutta immagine non diventi una tradizione per San Benedetto" mentre Giorgio De Vecchis chiede "un atto dovuto di dignità per una città che soffre". "Non c’è giorno – dichiara Emanuela Carboni - senza che ci pervengano lamentele da parte dei cittadini, che ci chiedono di mandare a casa questa maggioranza. La verità è che nessuno li vuole più". Dello stesso parere anche Lorenzo Marinangeli, che parla di "forte malcontento percepito in città". Stefano Muzi infine definisce "fallita" l’esperienza civica di Spazzafumo. Tutti, in minoranza, sono d’accordo nel chiedere le dimissioni dell’amministrazione: il prossimo, senza dubbio, sarà un consiglio di fuoco.

Giuseppe Di Marco