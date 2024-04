"L’agricoltura per rinascere"

Dare vita ad una ’agricoltura di resistenza’ per recuperare, salvaguardare e valorizzare i prodotti della montagna del Piceno, tra cui il vino Pecorino. È questo l’obiettivo che si pone la cooperativa ’AgriArquata’, fondata dal viticoltore Giacomo Eupizi ad Arquata del Tronto. La cooperativa arquatana, nata l’8 marzo del 2018, ha lo scopo di promuovere una produzione agricola sostenibile e di qualità, per aiutare uno dei territori feriti dal terremoto nel Centro Italia del 2016. "Arquata del Tronto – spiega il viticoltore Eupizi – è considerata una delle capitali della viticoltura nell’Italia centrale, con oltre 2000 anni di storia vitivinicola. Nel nostro Comune, è nato e si è fatto apprezzare il vino Pecorino. Con la cooperativa, siamo partiti dalle nostre radici, reinserendo le produzioni che erano tipiche di un tempo, per rilanciare un territorio duramente colpito dal sisma. In questi anni, ci siamo occupati di vino, di miele, di confetture e di trasformazione dei marroni. Attualmente, però, ci stiamo concentrando solamente sul vino". All’interno della cooperativa ’AgriArquata’, che è composta da 14 soci produttori, ogni socio mette a disposizione le proprie uve per la produzione del vino; la cooperativa, poi, si occuperà della vendita del prodotto. Con questa iniziativa a favore del territorio, Giacomo Eupizi sta cercando di recuperare le radici locali del vino Pecorino, ma anche di salvare il paese dei suoi nonni: "A causa del terremoto, Arquata è rimasta senza turismo e il Comune si è spopolato. Perciò, lo scopo della nostra cooperativa è rendere queste zone ancora visitabili, valorizzando il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico. Vogliamo preservare la memoria storica di questi luoghi, dei quali probabilmente siamo gli ultimi custodi. Possiamo fare ciò, solo raccontando la storia del nostro paese e facendo assaggiare i prodotti del territorio".