L’AI dall’anno prossimo al liceo classico

Rivoluzione al liceo classico ‘Leopardi’: dal prossimo anno scolastico, infatti, partirà la sperimentazione dell’indirizzo ‘Europeo’, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e alle discipline Stem (Science, technology, engineering and mathematics). L’istituto sambenedettese si distingue per essere il primo e unico delle Marche ad aver attivato questo indirizzo, un’opportunità formativa d’avanguardia che integra l’eredità della cultura umanistica con le più sofisticate innovazioni tecnologiche.

Per la prima volta, lo studio delle discipline, comprese quelle classiche come il latino e il greco, sarà supportato dall’uso avanzato di intelligenza artificiale e realtà immersiva, trasformando l’apprendimento in un’esperienza interattiva e coinvolgente. Questo ambizioso progetto, frutto di un’alleanza con il Dipartimento di Informatica dell’Unicam, vedrà la supervisione diretta di docenti e ricercatori altamente qualificati, garantendo un approccio didattico innovativo e scientificamente strutturato.

Il potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere con lo studio di due idiomi europei rafforza una preparazione internazionale e apre le porte a opportunità accademiche e professionali senza confini. L’approfondimento delle discipline Stem, con particolare attenzione alla matematica, si affianca allo studio del diritto e dell’economia per l’intero quinquennio, garantendo una formazione solida e interdisciplinare.

L’utilizzo di strumenti digitali avanzati consente un apprendimento più efficace e stimolante, trasformando le lezioni in esperienze pratiche e interattive, in cui la conoscenza si costruisce attraverso il dialogo con la tecnologia. L’adozione di Intelligenza Artificiale e realtà aumentata ridefinisce completamente il modo di apprendere e insegnare.

Gli studenti potranno interagire con modelli tridimensionali, esplorare città antiche in realtà virtuale e assistere a ricostruzioni animate di eventi storici, rendendo il passato più vivido che mai. Immaginare di partecipare a un dibattito socratico nel cuore di Atene, di osservare da vicino la trasformazione delle istituzioni politiche romane o di studiare un reperto archeologico attraverso una simulazione digitale dettagliata: tutto questo diventerà realtà, arricchendo lo studio delle discipline umanistiche con strumenti che un tempo erano impensabili.

Questo approccio aprirà nuovi orizzonti culturali e professionali, stimolando negli studenti un metodo critico e proattivo di apprendimento.