L’Aied compie 50 anni: "Così difendiamo i diritti di donne, minori e famiglie"

"Siamo arrivati al traguardo dei 50 anni dalla fondazione della sezione di Ascoli, dobbiamo festeggiare!": così Tiziana Antonucci, presidente Aied (Associazione italiana per l’Educazione Demografica), che sceglie di ricordare le battaglie storiche che hanno portato al raggiungimento dei diritti civili in Italia. "L’associazione nasce per la famiglia, per i rapporti tra genitori e figli, per la coppia, per la gravidanza, per la donna ma non solo. Aver raggiunto i 50 anni è un importante traguardo per noi, che da sempre abbiamo un ruolo importante nel direttivo. Abbiamo scelto di festeggiare rendendo visibile al pubblico un cortometraggio che ripercorre la nostra storia e quella delle lotte per la conquista dei diritti civili, diritti che ora più che mai dobbiamo star attenti a non perdere". L’evento, previsto per il 19 aprile alla Bottega del terzo settore, ad Ascoli, partirà alle 20.30, con una introduzione a cura della presidente e la successiva proiezione del docufilm. "Si tratta di un documentario diretto da Pasian e Guazzoni dal titolo ‘il coraggio della libertà’, con interventi di Bonino, Grillini, Saraceno e non solo. L’evento sarà ad ingresso libero". Commentando gli anni passati a lavoro nell’associazione, la Antonucci afferma: "Non sono stati anni facili, ma la sezione di Ascoli ha ben resistito, ed ora siamo un punto di riferimento. Per questo vogliamo potenziare i servizi, siamo già aperti tutti i giorni e contiamo circa 2500 prestazioni annue, ma adesso puntiamo ai giovani e alle scuole, anche se è molto difficile – e aggiunge –. Il nostro punto forte è il consulto, oltre che le visite, perché cerchiamo di educare alla sessualità, ad essere genitori, ad essere partner. Il lavoro più duro è la sensibilizzazione sulla contraccezione, ma in questo c’è una nota positiva: abbiamo notato una tendenza al cambiamento da parte dei giovani, che sono spesso più consapevoli e responsabili rispetto a prima per quanto riguarda l’attività sessuale. Questo è il nostro obiettivo da sempre: vedere ragazze di 17, massimo 20 anni, accompagnate qui dai genitori, addirittura anche dai padri, e vederle vivere una sessualità serena".

Ottavia Firmani