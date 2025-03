L’aiuto alle famiglie in situazioni di fragilità:: "Una rete di supporto"

Un investimento per il futuro delle famiglie ascolane. L’Ambito territoriale sociale 22, infatti, di cui il Comune di Ascoli è capofila, ha avviato un progetto strategico per il sostegno alle capacità genitoriali e la prevenzione della vulnerabilità familiare. Si tratta di un’iniziativa finanziata nell’ambito del Pnrr, con un investimento complessivo di 211mila euro, che mira a rafforzare i servizi sociali e a supportare le famiglie in situazioni di fragilità, riducendo così anche il rischio di allontanamento dei minori dal nucleo familiare. L’intervento si inserisce nel programma ‘Pippi’ con l’obiettivo anche di prevenire l’istituzionalizzazione dei bambini e degli adolescenti, ovvero quelle situazioni in cui gli stessi versano in situazioni di difficoltà derivanti generalmente dall’assenza o dalla inadeguatezza morale o materiale della loro famiglia. Al contempo, si punta a promuovere un approccio multidimensionale che integri servizi sociali, educativi e sanitari. "Il progetto si basa su un modello innovativo che punta a costruire una rete di supporto efficace per le famiglie coinvolte, favorendo la collaborazione tra professionisti e istituzioni locali – spiega il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni –. Andremo avanti con questo progetto per un altro anno, fino al marzo del 2026 e, oltre alle risorse del Pnrr, investiremo anche risorse comunali perché stiamo parlando di un’iniziativa che ha portato ottimi risultati. In questo modo, infatti, noi non andiamo più a intervenire sulle famiglie in cui ci sono vulnerabilità ma riusciamo addirittura a prevenire future difficoltà". L’Ambito Territoriale Sociale 22 ha messo in campo risorse significative: 6.300 ore di prestazioni fornite da educatori professionali, 1.510 ore dedicate da psicologi al lavoro delle équipe multidisciplinari, nonché il coinvolgimento diretto di 30 famiglie target, selezionate tra quelle in maggiore difficoltà. I destinatari principali sono quei nuclei familiari con figli conviventi o meno, di età compresa tra 0 e 17 anni, con particolare attenzione alla fascia 0-6 anni. "Sono le scuole, insieme agli altri soggetti operativi sul territorio, a segnalarci famiglie che potrebbero avere dei problemi – conclude Brugni –. Questa è una logica completamente nuova che porta il nostro territorio a prestare sempre più attenzione nei confronti dei minori".

Matteo Porfiri