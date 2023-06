L’aiuto dei volontari a Forlì

I volontari della Misericordia di Grottammare stanno operando in aiuto alla popolazione dell’Emilia Romagna. Il sodalizio presieduto dal governatore Alessandro Speca, è stato attivato dall’Area emergenze delle Misericordie d’Italia e dalla S.O.R. Marche (Sala operativa regionale). Gli operatori della Misericordia, come squadra T.E.C. (al precipuo scopo di spalare fango e rimuovere mobili e suppellettili dalle abitazioni allagate), sono a lavoro da diversi giorni nelle postazioni di Forlì e di Faenza. "Lo scopo è di portare aiuto e sollievo alla popolazione romagnola, così duramente colpita dall’evento alluvionale di proporzioni eccezionalmente gravi – ha affermato il Governatore Speca – I nostri volontari sono intervenuti muniti dei necessari di protezione individuali e con il supporto del pickup che abbiamo in dotazione".