L’aiuto della Fondazione Ecco ’Trasporto sociale’

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli ha pubblicato il bando ’Trasporto sociale’, al fine di promuovere e favorire una rete che si occupi di soluzioni per migliorare la qualità della vita delle persone disabili e non autosufficienti, implementando un servizio di trasporto in grado di efficientare la gestione della mobilità. L’ obiettivo è favorire l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone con disabilità e non autosufficienti tramite la realizzazione di una offerta di trasporto sociale, gratuito eo a condizioni agevolate, in grado di coprire tutto il territorio di riferimento della Fondazione, che ne faciliti la mobilità, ad esempio favorendo l’accesso a strutture socioeducative e ricreative, a luoghi di aggregazione e luoghi di lavoro (incluse le sedi di tirocini di inclusione sociale). L’intento è anche supportare la creazione eo il consolidamento di partenariati pubblico-privati e reti collaborative in grado di offrire una risposta ’di prossimità’, anche avvalendosi di soluzioni innovative come l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell’autonomia e della mobilità.

"Dall’analisi di contesto, e a seguito della procedura di ascolto della comunità e degli enti pubblici competenti – ha dichiarato il Presidente Mario Tassi – abbiamo preso atto di un bisogno diffuso ed urgente relativo al trasporto di persone non autosufficienti. Il bando che abbiamo pubblicato intende rispondere a questa esigenza, con l’auspicio che gradualmente si arrivi alla costituzione di una rete stabile di partenariato che possa organizzare un servizio di trasporto sociale a beneficio dell’autonomia e dell’integrazione delle persone con disabilità e non autosufficienti e che possa operare in tutto il territorio di riferimento della Fondazione".

La Fondazione sostiene la realizzazione di un progetto esecutivo – che abbia superato la procedura valutativa con esito positivo nel rispetto delle risorse previste sul bando – attraverso lo stanziamento di un importo fino all’80% del costo complessivo del progetto stesso, e comunque fino a un massimo di contributo richiedibile pari a 340mila euro. Al fine di presentare il Bando la Fondazione realizzerà un webinar su piattaforma ’Microsoft Teams’ mercoledì 12 luglio alle 15.