L’aiuto della Fondazione. Le attrezzature sanitarie in regalo al terzo settore

Sono state firmate, nella sede della Fondazione Carisap, le convenzioni con 13 organizzazioni di Terzo settore per l’acquisto di 47 attrezzature sanitarie di ultima generazione a beneficio della sanità territoriale. Il Consiglio di amministrazione ha assegnato un importo complessivo di euro 678.000, a valere sul Bando ’Dotazioni sanitarie in favore degli enti del terzo settore’. Le progettualità sono state presentate da organizzazioni di terzo settore con comprovate esperienze e competenze nell’erogazione di prestazioni sociosanitarie. Grazie alla collaborazione con l’Azienda sanitaria territoriale, partner di tutti i progetti ammessi a contributo da parte della Fondazione, la sanità potrà contare su di una importante dotazione di 47 nuovi macchinari e attrezzature di ultima generazione a beneficio della comunità, per un valore complessivo di circa 875.000 euro. Per l’acquisto delle attrezzature, la Fondazione compartecipa fino all’80% del costo complessivo, mentre il rimanente 20% è assicurato da risorse proprie.

"La Fondazione, come dico sempre io, alla fine fine fa il lavoro più facile, quello di guadagnare soldi e donare, ma è grazie all’operare di queste associazioni, che la nostra comunità percepisce la presenza nella fondazione" ha detto il presidente della Fondazione Carisap Maurizio Frascarelli. Le organizzazioni che hanno presentato progetti ammissibili a contributo da parte della Fondazione sono Iris Insieme a Te Odv; Croce Rossa Italiana Comitato dei Sibillini Odv; Fondazione Anffas Grottammare Ets; Croce Rossa Italiana Comitato di Ascoli Piceno; A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione Organi Tessuti e Cellule; Associazione Volontari P.A. Croce Azzurra Montalto M.-Montedinove; Onde Glicemiche Odv; Associazione Croce Verde - Ascoli Piceno; Associazione per la tutela e l’aiuto del Diabetico Ascolana; Pubblica Assistenza Croce Verde; Associazione Italiana Afasici Onlus; Associazione Anchise di Familiari di persone con demenza; Ail Ascoli Piceno Odv.

Nicoletta Natalini, direttore dell’Ast di Ascoli ha detto che "l’azienda sanitaria, per definizione, raccoglie i bisogni della cittadinanza e in parte riesce a soddisfarli in proprio, ma in parte non riesce: è per questo che collabora con il terzo settore, per cogliere da loro degli spunti, ma anche poi per lavorare insieme. Il bando della fondazione di cui parliamo – conclude Natalini – si inserisce a pieno in questa modalità che fa già parte della relazione tra l’azienda e le associazioni". p. erc.