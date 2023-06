L’aiuto dell’Arengo al commercio Suolo pubblico raddoppiato e gratis

L’Arengo ha prorogato fino al 30 giugno 2024, su proposta degli assessori al commercio Nico Stallone e all’arredo urbano Gianni Silvestri, l’occupazione gratuita del suolo pubblico, con possibilità di raddoppio degli spazi utilizzabili, per gli esercenti commerciali. La proroga delle linee guida per l’utilizzo delle aree pubbliche, o comunque a uso pubblico a qualsiasi titolo, su tutto il territorio comunale, rientra nel Piano di azione del Comune per il sostegno alla ripresa e allo sviluppo delle attività produttive. Una bella notizia per i commercianti ascolani che ancora per un anno potranno beneficiare dell’occupazione gratuita del suolo pubblico con la possibilità di una concessione doppia degli spazi, opportunità che hanno dal 2020, da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19. In questo modo, in vista della bella stagione, non dovranno pagare nulla per la sistemazione di tavolini e sedi, o di altri arredi, all’esterno delle proprie attività. Una spesa in meno, dunque, per gli operatori del settore già in grosse difficoltà a causa del caro bollette. E’ chiaro come a beneficiarne siano soprattutto i bar, le pizzerie, i ristoranti, ovvero tutte le attività che si occupano del food, ma se quest’ultimi creano movimento, a raccoglierne i frutti poi è l’intera categoria. Insomma, un aiuto concreto ad affrontare la bella stagione con un onere in meno. Bella stagione che promette bene, sia dal punto di vista turistico visto che sono già molti i forestieri che stanno raggiungendo le ‘cento torri’ per visitarla, sia dal punto di vista degli eventi visto che in programma ce ne sono molti in grado di rivitalizzare il centro storico.

Tra le prossime manifestazioni in calendario, dopo il primo ‘venerdì in centro’ con tanto di inaugurazione della nuova illuminazione di piazza del Popolo e palazzo comunale in piazza Arrigo, il 15 giugno sarà la volta della ‘Festa dei figli’, evento che il Comune ha deciso di istituire con cadenza annuale e sempre nella giornata del 15 giugno. Volta a valorizzare la figura dei figli ed il loro contributo in ambito familiare e nella società, la ‘Festa dei figli’ è stata promossa dall’Arengo al fine di sensibilizzare la collettività e le istituzioni sul tema. Il programma del 15 giugno prevede lo svolgimento di attività ludico-ricreative nel chiostro di San Francesco. E’ invece in corso di svolgimento, a San Pietro in Castello, il festival ‘Street food’ del cibo di strada. Ancora due giorni, oggi e domani, per parteciparvi e degustare ciò che i truck hanno da proporre. In più, sono in programma momenti di intrattenimento: stasera sarà di scena la bella musica con il noto dj Fargetta, mentre domani sarà la volta di ‘Dance to dance’.

Lorenza Cappelli