L’albergo Sant’Emidio cerca una receptionist

L’albergo Sant’Emidio ad Ascoli ricerca receptionist per l’accoglienza degli ospiti, la gestione delle prenotazioni telefoniche, delle mail, su supporto informatico, dell’assistenza agli ospiti. E’ richiesta la laurea e una buona conoscenza della lingua inglese. Il candidato o candidata a ricoprire questa posizione non dovrà avere più di 35 anni. Quanto al contratto, l’accesso a questa posizione è tramite borsa di ricerca. Per ulteriori informazioni è necessario contattare il centro per l’impiego di Ascoli. E’ possibile inviare una email a [email protected] oppure inoltrare una Pec a [email protected] o contattare il numero telefonico 0736352800. E’ possibile contattare anche la struttura stessa che è in cerca di un receptionist. Il numero di telefono dell’albergo è 0736258626, l’indirizzo email è il seguente: [email protected].