L’albero della poesia degli studenti

Il 21 marzo si è celebrata la ventiseiesima edizione della Giornata Mondiale della Poesia, promossa dall’Unesco nel 1999 con lo scopo di valorizzare la diversità linguistica attraverso l’espressione poetica e promuovere la lettura, la scrittura e l’insegnamento della poesia. Anche l’Istituto ’Augusto Capriotti’ di San Benedetto ha voluto partecipare a questa significativa giornata internazionale, coinvolgendo l’intera comunità scolastica nella realizzazione di Poetree, l’albero della poesia che da oggi decora un corridoio della struttura di via Sgattoni. Sotto la guida dalle referenti del progetto ’Giornate per il futuro’, le professoresse Sabrina Grilli e Romina Morresi, e i docenti d’area umanistica e linguistica, le studentesse e gli studenti del Liceo Linguistico e dell’Istituto Tecnico del Settore Economico hanno letto, analizzato e selezionato più di trecento testi poetici, che costituiscono, a mo’ di mosaico, la chioma di Poetree. "Faccio mie le parole e le intenzioni dell’Unesco – dichiara il Dirigente Scolastico, professor Enrico Piasini, – quando afferma che la poesia parla all’intera comunità umana e ai suoi valori comuni. Vedere non solo le classi coinvolte nell’attività, ma anche singoli docenti e personale ATA partecipare volontariamente alla realizzazione e decorazione di quest’albero, riportando testi in italiano e nelle lingue studiate nell’Istituto, mostra quanto la poesia trasformi le più semplici parole in strumento di espressione di sé ma anche di dialogo e di pace".

Stefania Mezzina