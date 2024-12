L’albero realizzato con l’uncinetto. Abete spaciale a Roccafluvione

È un Albero di Natale speciale, quello che è stato acceso domenica 8 dicembre in piazza Aldo Moro, nel paese di Roccafluvione. Si tratta di un abete composto interamente da mattonelle ricamate ad uncinetto. È alto circa sei metri ed è formato da più di 1500 quadratini di stoffa, cuciti dalle donne del paese. L’iniziativa dell’Albero ricamato era stata proposta dal Comune di Roccafluvione ed era rivolta sia a chiunque avesse avuto manualità con il ’cucito’, sia a coloro che avessero avuto voglia di fare volontariato a beneficio del paese. Per oltre un mese, numerose signore e ragazze fluvionesi si sono messe all’opera, ricamando le stoffe colorate, per poter allestire il variopinto Albero di Natale che, durante il periodo delle festività natalizie, decorerà la piazza principale di Roccafluvione. Inoltre, numerosi volontari si sono messi al lavoro per l’allestimento di luci e addobbi, tra la voglia di stare insieme e il desiderio di rendere luminoso e suggestivo il Natale. Una nutrita folla di cittadini ha partecipato, con grande emozione, all’evento dell’accensione dell’Albero e degli addobbi. L’accensione, che è avvenuta tramite uno speciale pulsante rosso, è stata anticipata da un conto alla rovescia.

"Tutte le mattonelle dell’Albero – ha affermato Emiliano Sciamanna, sindaco di Roccafluvione – che compongono anche il vaso e le decorazioni, testimoniano il senso di comunità, simboleggiando l’unione e la collaborazione tra i cittadini. L’Albero di Natale ricamato è stato realizzato con materiali che possono resistere sia alla pioggia, sia alla neve, sia al vento".

Giuliano Centinaro