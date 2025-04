L’allarme in via Roma: "Auto e moto sfrecciano, servono maggiori controlli"

Castel di Lama, i cittadini tornano a tuonare: "Qui le auto sfrecciano e nonostante le nostre dimostranze nulla è stato fatto. Le strade per alcune persone sono circuiti di rally". A parlare sono i residenti di via Roma, a Piattoni. La strada provinciale corre tra le case, ci sono portoni che danno sulla carreggiata, vialetti, imbocchi e nonostante tutto le auto e le moto corrono come razzi. Sono un fiume in piena i residenti, che pongono l’accento non solo contro alcuni automobilisti, ma anche contro i motociclisti. "Alcune moto, nel primo pomeriggio, sembrano missili, di notte lanciano i motori al massimo, ignorando che questa strada è nel centro urbano". I residenti inoltre tornano a chiedere la realizzazione dei marciapiedi, che dovrebbero collegare la frazione di Piattoni con quella di Chiarini per permettere di camminare in sicurezza e ribadiscono anche la necessità di maggiori controlli . "La strada – proseguono – è percorsa tutti i giorni da tante persone che vanno a piedi, da ciclisti e c’è anche chi si ferma a parlare, stiamo parlando di un centro urbano, ma nonostante tutto la velocità di alcuni mezzi è davvero pericolosa".

"Il problema maggiore – dichiarano – è nel tratto che va dalla chiesa di Santa Maria in Mignano fino a Chiarini. Da poco hanno sistemato un limite di velocità fuori dal centro, ma a chi serve? E’ necessario trovare delle soluzioni adeguate: chiediamo maggiori controlli. Puntiamo il dito contro alcuni automobilisti, che sfrecciano a velocità folli, superando i 100 chilometri orari. Non siamo in autostrada – chiosano i residenti – , è necessario attivarsi e risolvere al più presto il problema". I residenti puntano all’offensiva: "Devono dare una risposte e al più presto, visto che sia il Comune che la Provincia sono stati informati sufficientemente della pericolosità della situazione".

m.g.l.