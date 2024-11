L’allarme povertà cresce:: "Gli ultimi vanno aiutati"

La povertà irrompe nel nostro quotidiano e non c’è più tempo per l’indifferenza. In Italia, secondo l’ultimo rapporto delle Caritas ci sono 5,7 milioni di persone che vivono sotto la soglia della povertà, migliaia di bambini che non hanno da mangiare. 2.600 persone incontrate nei centri d’ascolto nelle Caritas di Ascoli e San Benedetto rappresentano l’1% del dato nazionale dove 1.300.000 persone vivono in povertà assoluta. Sono dati allarmanti che saranno presentati e analizzati durante la ’due giorni’ promossa dalle Caritas di Ascoli e San Benedetto per domenica e lunedì prossimi in occasione della ’Giornata mondiale dei poveri’.

Domenica nella Chiesa Santissima Annunziata a Porto d’Ascoli, ore 18 Messa presieduta dal vescovo Giampiero Palmieri, a seguire la presentazione del libro ’Anawin la preghiera del povero sale fino a Dio’ e alle 20 cena e festa insieme. Domenica nella sala del consiglio comunale di San Benedetto, alle 17,30, dopo i saluti del Vescovo, ci sarà l’intervento del direttore dell’ufficio studi nazionale delle Caritas Valter Nonni e poi la presentazione dei dati sulla povertà nel piceno a cura di Giorgio Rocchi, direttore Caritas di Ascoli Piceno. Modera Fernando Palestini, direttore Caritas di San Benedetto.

"I dati fotografano la situazione nazionale e del nostro territorio – ha affermato il vescovo Palmieri – Dati attendibili poiché il lavoro delle Caritas sul territorio è capillare e quindi più preciso rispetto a quello delle strutture pubbliche. Vi è una situazione di impoverimento sempre più forte e in peggioramento. Serve un sussulto delle istituzioni verso gli ultimi. La chiesa può fare poco rispetto a quello che dovrebbero fare le istituzioni e le Caritas non si sostituiscono agli enti pubblici".

Gravissima anche la situazione dei senza tetto. Nei giorni scorsi il direttore Caritas di San Benedetto, Palestini, ha scritto una lettera al Comune per evidenziare che i senza dimora sono sempre di più ed occorre trovare una soluzione con l’arrivo del freddo. Si è parlato anche di "povertà sanitaria" poiché il 7,6% degli italiani, pari a 4,5 milioni di persone, non riescono a curarsi a causa delle lunghe liste d’attesa e non riuscendo a ricorrere alla sanità privata rinunciano alle visite.

"Si è rotto l’ascensore sociale – ha affermato in conclusione Fernando Palestini – , per cui chi è nato povero difficilmente riuscirà a migliorare il suo stato sociale".

Marcello Iezzi