L’allarmismo che fa danni. Il Cras Marche rassicura:: "Lupi, preoccupazione inutile"

"Lupo cattivo? Solo nelle favole". Inizia così il post sui social del Centro recupero animali selvatici Marche, in cui il referente per Ascoli, Nazzareno Polini, commenta la recente polemica sulla presenza dei lupi nel territorio. Polemica che sembra infondata, anche in base alle comunicazioni dell’Ente nazionale protezione animali: "E’ una fake news costruita allo scopo di alimentare un clima di paura e di allarme sociale contro una specie che, nonostante sia in modesta ripresa, si trova ancora oggi in uno stato di conservazione precario".

Per l’occasione, Polini spiega l’attività del Cras Marche: "E’ un organo che svolge la funzione di recupero animali selvatici, con la finalità di riabilitarli e rimetterli in natura, o di smaltimento di carcasse animali. Si tratta di un servizio pubblico: facciamo pronto intervento, conservazione di specie protette ma anche sorveglianza per le malattie potenzialmente trasmissibili, ad esempio per la temuta peste suina africana. Analizziamo le carcasse e mappiamo così le malattie sul territorio. Le due associazioni che si occupano di ciò nelle Marche sono la Smilax nova per Macerata, Fermo e Ascoli e la Foxis per Ancona e Pesaro".

Polini, il lupo per la nostra zona è davvero un pericolo?

"Il lupo presente sul territorio nazionale è un animale quasi estinto negli anni 60, c’erano solo circa un centinaio di esemplari in tutt’Italia. Con le leggi di protezione, e le reintroduzioni nei parchi nazionali, siamo arrivati fortunatamente a preservare la specie: si tratta di un animale molto adattabile ma soprattutto con una valenza ecologica molto ampia. L’aumento di caprioli e cinghiali sul territorio ha fatto sì che la presenza di lupo aumentasse di conseguenza, visto che sono la sua preda.

Il censimento del 2022 afferma che ci siano in Italia circa 3.300 lupi, censiti da una squadra di volontari e forze dell’ordine. Io penso che siano anche di più ad oggi nella nazione, ma in questi cento anni di ricolonizzazione l’animale non ha mai ucciso nessuna persona. Basti pensare che i casi in cui gli esemplari con problematiche hanno attaccato l’uomo (e ricordo che si tratta di lupi problematici che sono stati prontamente isolati) sono stati solo due, uno a Otranto e uno a Vasto. I lupi si tengono a distanza dall’uomo, noi siamo storicamente i loro predatori".

Come commenterebbe la proposta pervenuta a dicembre al Consiglio d’Europa di adeguare lo status di protezione del lupo da ’rigorosamente protetto’ a ’protetto’?

"Dal punto di vista umano io penso che declassare il lupo potrebbe portare ad una grave conseguenza per chi si vuole far giustizia da solo, senza senso. Il lupo, come gli altri predatori, si autoregola con la disponibilità di prede. E se parliamo dei problemi che i cinghiali arrecano alle nostre zone, dovremmo ricordare che il lupo gestisce la situazione mangiando principalmente cinghiali: quindi più lupi equivale a meno danni alle coltivazioni e meno incidenti stradali che nelle Marche sono circa 600/700 ogni anno. Vogliamo togliere un problema che non esiste, è una preoccupazione inutile. Abbattendoli i problemi potrebbero solo crescere".

In caso di incontro ravvicinato con l’animale, come ci si deve comportare?

"L’importante è parlare, alzare le mani o batterle: l’animale scapperà. Per loro l’uomo è un predatore e hanno paura. Non serve scappare, corre più di noi. Assolutamente non avvicinarlo per fotografarlo dandogli da mangiare. Se viene alimentato sarà sempre più vicino e potrebbe pensare all’uomo come ad una fonte di cibo. Molti contadini smaltiscono le carcasse o gli scarti animali buttandoli nei letamai, invece che seguendo le regole, e questo abitua il lupo ad avvicinarsi al letamaio, e quando non lo trova lì si avvicina al bestiame. Il bestiame poi va protetto regolarmente e i cani vanno abituati a stare insieme al gregge. Se i cani sono all’esterno il lupo che entra può fare una strage, pensando di fare scorta".

L’avvistamento va segnalato? "Va segnalato solo se il lupo è morto o ferito, in quel caso possono contattarci al 380.7989879. Dobbiamo ricordarci di una cosa importante: siamo noi che abbiamo costruito dentro la natura, è giusto che ci circondi, il problema c’è quando la natura non la vediamo più".

La situazione sembra perciò essere sotto controllo, come conclude l’Enpa: "Quando si adottano comportamenti accorti, responsabili e nel pieno rispetto della legge, nessun animale, né tanto meno i lupi, rappresenta una minaccia per l’incolumità dell’uomo. Altrettanto non si può dire per i cacciatori, considerando quante persone vengono uccise o ferite ogni anno dalle fucilate".

Ottavia Firmani