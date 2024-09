L’Ama Aquilone riparte da Modestini: è lei la presidente

Mariapaola Modestini è il nuovo presidente della cooperativa Ama Aquilone, realtà di riferimento per l’accoglienza e il supporto di persone con dipendenze patologiche e in situazioni di vulnerabilità. Psicologa di formazione, Modestini ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della cooperativa e responsabile dell’accoglienza e del rapporto con gli Enti pubblici. È inoltre membro del Comitato del dipartimento dipendenze patologiche Ast Ascoli Piceno e presidente dell’Assemblea dipartimentale. La neo presidente continuerà a perseguire la missione iniziata, oltre quarant’anni fa, dal fondatore Francesco Cicchi, venuto a mancare lo scorso luglio. La cooperativa Ama Aquilone, con sede a Castel di Lama, gestisce diverse strutture residenziali nel Piceno e nel Fermano, un centro diurno ed una serie di sportelli per il trattamento della dipendenza patologica da gioco d’azzardo e da nuove tecnologie, offrendo un’accoglienza ampia e inclusiva a persone con problematiche complesse.