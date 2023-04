Lama Skating sugli allori

La carica di Lama Skating, ancora tanti successi per la squadra lamense. La società ha presentato a Roma una squadra di agonisti agguerriti e preparati con ottima tenuta di gara. L’atleta lamense Aurora Sclocchini ha fatto registrare un nuovo successo, ha conquistato la medaglia di bronzo al trofeo internazionale di Roma 2023, che si è tenuto al Palatorrino dal 6 all’8 aprile. Aurora, 19 enne, vive a Castel di Lama e pattina con la Lama Skating dall’età di 6 anni, seguita da sempre dalla sua allenatrice Grazia Corradetti, campionessa europea. La Sclocchini da qualche anno, avendo doppia cittadinanza, rappresenta in campo internazionale il club della Repubblica Ceca Asc Roller. Tanti in questi anni sono stati i traguardi raggiunti, i prossimi obiettivi rappresentano la Coppa del Mondo a Trieste, che si terrà a maggio e i Campionati Europei a luglio a Ponte di Legno. Grande soddisfazione per i risultati ottenuti da Aurora è stata espressa dall’allenatrice Grazia Corradetti e da tutta la Lama Skating. Nel Trofeo Internazionale di Roma Lama Skating ha ottenuto ottimi risultati anche grazie a Beatrice Brunetti, Elisabetta Antonelli, Alessia Pelliccioni e Veronica Premici. Nel frattempo sono iniziati i campionati regionali Uisp e la Lama Skating ha già conquistato una medaglia d’oro con Chiara Grelli e un terzo posto con Chiara Vannicola, si sono svolti anche i campionati provinciali Fisr e Lama Skating ha ottenuto 17 medaglie d’oro, 11 d’argento e 9 di bronzo.