L’amarezza di Cameli:: "Io snobbato dalla mia città"

‘Daily life in the port’, ‘Cavallo di fuoco’, ‘Carnevale storico di Offida’: titoli suggestivi, legati ad alcuni dei tanti reportage fotografici effettuati da Luca Cameli negli ultimi anni. Lavori che hanno fatto il giro della penisola, fra premi, selezioni e inserimenti in prestigiose testate di settore. Tra le altre, quelle su Vogue con la fotografia dei cantieri a L’Aquila e su Phocus con il servizio sull’attività commerciale sambenedettese in ambito ittico. Menzioni ci sono state anche per gli scatti sui luoghi del cratere sismico e per i momenti di folclore piceno, ma il fotografo rivierasco ora lamenta la scarsa considerazione da parte delle istituzioni. "Mi sembra, in tante occasioni, di essere stato snobbato – afferma Cameli – Riscontro da parte degli enti locali scarsissimo interesse per quello che faccio. Per carità, ci sono tanti professionisti validi nel mondo della fotografia e dell’audiovisivo che sono stati presi in considerazione dal comune di San Benedetto. Nella maggior parte dei casi sono amici e nutro, nei loro confronti, la massima stima. Però devo anche prendere atto che a Ripatransone ho ricevuto una targa, e a Offida una pergamena. Riconoscimenti cui tengo tantissimo, però le mie origini sono sambenedettesi e non capisco se la totale indifferenza che mi circonda sia un fatto di snobismo o altro. "Il discorso territoriale mi interessa molto, per questo mi stupisco di non aver mai ricevuto alcun interessamento ufficiale dalla città che mi ha dato i natali".

Giuseppe Di Marco