L’amarezza di Civita:: "Meglio che sto zitto"

Delusione totale. Per un pareggio ampiamente alla portata dei marchigiani, perché la partita si era messa in un certo modo e perché una sconfitta, in questa domenica fredda e soleggiata, non ci voleva proprio. A fine partita il club manager dell’Atletico Ascoli è gentile quanto deciso: "La squadra ha deciso di non parlare. Preferiamo restare in silenzio dopo questa sconfitta" ammette Nicolò Civita.

Ed allora non resta altro da fare che rivolgersi ai vincitori con mister Boccolini che fa i complimenti all’Atletico Ascoli per la partita fatta e perché, fino alla fine, ha dato battaglia per strappare un punto. "Si sono dimostrati squadra forte, organizzata e ben messa in campo – afferma il tecnico romano – ma noi siamo riusciti ugualmente a vincere. Siamo stati bravissimi, i ragazzi hanno messo tutto in campo".

Per la Roma City la classifica si stava facendo complicata. Per l’Atletico Ascoli, invece, continua la serie negativa che ha portato, nelle ultime sei giornate, solo tre punti nel carniere. E’ tempo di riflessioni, insomma, con la squadra che deve compattarsi per riprendere il cammino interrotto. L’ultima vittoria è targata 12 gennaio, quasi due mesi fa. Serve tornare in fretta ai tre punti per evitare problemi.

Mirko Cervelli