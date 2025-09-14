L’amarezza di Mancinelli ed Euspei : "Disattenzione pagata a caro prezzo"

"Prima della partita non avrei firmato per il pareggio". Inizia così la disamina di Marco Mancinelli che ha sostituito in panchina lo squalificato Palladini. "La Samb -aggiunge- è una squadra che se sta bene può fare una grande partita. Se approccia bene il match il risultato arriva sempre. Abbiamo trovato di fronte una Pianese quadrata con un 3-5-2 fatto veramente bene, difficile da sfondare. Eravamo riusciti a fare nel primo tempo. Peccato avere buttato via il vantaggio nel giro dei due minuti di recupero. Col senno di poi, dopo quello che abbiamo visto nella ripresa, se c’era una squadra che ha fatto qualcosa in più quella è la Samb. Potevamo vincere". L’episodio cel rigore assegnato alla Samb e poi revocato dall’arbitro dopo verifica VFS, viene giudicato così da Mancinelli. "Più che commentare questo episodio -dice il vice allenatore della Samb- avrei preferito che non ci fosse stato concesso prima, perché il primo tempo lo avremmo chiuso in vantaggio. Purtroppo quest’episodio ci ha condizionato. Dobbiamo crescere sotto quest’aspetto, perché in Serie C bisogna stare sempre sul pezzo. La Pianese è stata brava a sfruttare questa nostra indecisione per pareggiare. Non ho visto le immagini e non posso giudicare il dietrofront del direttore di gara. Se lo ha rivisto ed è tornato sulla sua decisione vuole dire che aveva ragione". Importante il rientro di Kevin Candellori. "Per noi – è sempre Mancinelli che parla- Kevin in campo è la nostra certezza. Ha sostanza, personalità e qualità e per esigenze tattiche può ricoprire anche diversi ruoli. La sostituzione di Alfieri? Ha dato tanto e con il 4-2-3-1 i due mediani spendono molto. Poi in settimana ha accusato un problemino e quindi abbiamo messo Lulli che ha dato il suo valido contributo. Dobbiamo migliorare negli ultimi 25 metri. Sotto il profilo atletico la squadra ha risposto benissimo e siamo molto contenti anche di ha giocato solo per pochi minuti".

Secondo centro consecutivo in campionato per Umberto Eusepi. "Mi sono arrabbiato in campo -commenta il bomber e capitano della Samb- perchè negli ultimi 20-25 metri non calciamo in porta. Dobbiamo allenarci su questo fondamentale. Una prestazione macchiata da una disattenzione nel finale del primo tempo. Ci prendiamo questo punto ma sabato dobbiamo tornare alla vittoria. E’ stata comunque un’ottima prestazione macchiata da una disattenzione. Il rigore? Dal campo ero sicuro che ci fosse. I due punti li abbiamo persi con il Forlì con sette minuti disastrosi, non oggi (ieri, ndr) con la Pianese. Di certo con un pizzico di concentrazione in più potevamo vincere".

b. mar.